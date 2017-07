The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE La Audiencia Nacional rebaja un 82% el impuesto por verter contaminantes al río La sentencia, correspondiente a la liquidación de 2008, reduce el importe ya rebajado en un primer fallo de 2007 - El Ayuntamiento espera una resolución similar sobre el canon de 2010, lo que representará un ahorro global de 1,8 millones jueves, 13 de julio de 2017 La Audiencia Nacional ha rebajado un 82% el impuesto por verter agua contaminada al río. Es la segunda sentencia favorable al Ayuntamiento, que espera una tercera resolución judicial. Con estos fallos, el Consistorio va a ahorrar cerca de 1 millón, 800 mil euros en el pago de este impuesto. La última sentencia corresponde a la liquidación del canon de vertidos del año 2008. La Confederación Hidrográfica del Júcar fijó un impuesto para el Ayuntamiento de Alcoy de 818.884 euros. Tras el recurso del Ayuntamiento, la Audiencia Nacional ha dejado el importe de ese impuesto en 148.000 euros, un 82% por debajo de la liquidación inicial. Estima la sección séptima de la sala de lo contencioso administrativo el argumento del Ayuntamiento, que discrepaba del volumen de vertido utilizado por la Confederación para calcular el impuesto. Esta sentencia se añade a la que la Audiencia dictó sobre el canon del año 2007 y que dejó el importe inicial, también de 818.884 euros, en 407.348. Queda pendiente la resolución sobre el recurso del año 2010, cuyo importe supera los 800.000 euros. Fuentes municipales señalan que el fallo de la Audiencia será similar al de 2008, es decir, de unos 148.000 euros. Según los cálculos del Gobierno, de pagar 2,4 millones de euros por el canon de estos tres años, 2007, 2008 y 2010, el importe final será de 700.000, lo que representa un ahorro de casi un 1.800.000 euros. Las liquidaciones posteriores, desde 2011 hasta la de 2016 se ajustan a los volúmenes de vertido y al nivel de contaminación del agua, por lo que son muy inferiores a los fijados en los tres años que el Ayuntamiento se vio obligado a recurrir.