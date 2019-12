The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS La auditoría a la limpieza y recogida de residuos apenas detecta deficiencias Los buenos resultados, que difunde el Ayuntamiento, van a suponer penalización de 0,15% de la retención de la facturación de la adjudicataria del servicio viernes, 13 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2019) Las inspecciones realizadas en el segundo trimestre del año por parte de la empresa Geprecon, Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental contenedores y calidad de la limpieza viaria apenas van a afectar al porcentaje de facturación, del 4% retenido a la empresa adjudicataria, en concepto de incumplimientos o deficiencias. De los 100 contenedores inspeccionados en este periodo sólo hubo incumplimiento en el 8%, el 100% de los equipos cumplía los requisitos y no se registraron quejas por actitudes irrespetuosas. La conservación de los contenedores sólo fue deficiente en el 1,3% de los 158 inspeccionados y los 52 tramos de calles auditados obtuvieron la puntuación más alta en limpieza. Con estos resultados, el retorno a la empresa en el porcentaje de facturación penalizable ha sido del 3,85%. El concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, destaca la buena ejecución del servicio en un periodo concreto. "Los resultados de la auditoría nos dicen que en un periodo en concreto, la ejecución del servicio ha sido muy buena. Evidentemente, hay que realizar las auditorías durante todo el año para sacar resultados globales" El nuevo contrato del servicio de basuras y limpieza en que trabaja el Gobierno llega implícita este tipo de auditorías trimestrales a modo de control.