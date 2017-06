The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA La autoescuela comarcal en la web La autoescuela Llorens crea una plataforma virtual para prestar servicio a las poblaciones de L’Alcoià y El Comtat sábado, 24 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/05/2017) La autoescuela Llorens, de Alcoy, ha creado un aula virtual para acercar las clases teóricas a los pueblos de la comarca. El objetivo del proyecto es facilitar a los vecinos de L’Alcoià y El Comtat la obtención del carnet de conducir. Para ello se basa en las tecnologías de la comunicación, como ha explicado en RADIO ALCOY, Llorens Calabuig. La autoescuela Llorens presenta la mejor tasa de aprobados de toda la provincia de Alicante.