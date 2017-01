The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL La autovía recupera la normalidad La circulación en la A7 ha comenzado a restablecerse esta tarde jueves, 19 de enero de 2017 La DGT informaba esta tarde del 19 de enero de la circulación irregular por la autovía que comunica Alcoy con Alicante, cerrada desde la mañana de este mismo jueves al tráfico. Fuentes consultadas han informado de que Tráfico podría haber habilitado uno de los carriles para restablecer la normalidad poco a poco en este día marcado por la nieve. En el sector de Alcoy hasta nueve carreteras han sido cerradas al tráfico. El acceso a la Font Roja y Sant Antoni permanecerá cortado todo el fin de semana, por lo que se suspende la Romería y también la Fireta en Muro. La línea de tren Alcoi-Xàtiva ha sido suspendida también este jueves.