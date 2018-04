The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO La bajada a 11.189 parados en la comarca arroja la mejor cifra desde noviembre de 2008 Alcoy lideró en marzo el desenso con una reducción de 102 personas-Es el mayor desde septiembre del año pasado, según UGT viernes, 06 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (07/04/2018) El paro bajó en marzo para ofrecer la mejor cifra desde noviembre de 2008. El mes pasado acabó con 11.189 desempleados, 207 menos que en febrero. Es el mayor descenso desde septiembre del año pasado, según detalla el sindicato UGT. Alcoy lideró en marzo la bajada del paro con una reducción de 102 personas de las listas del desempleo. Alcoy reúne a 5.350 personas sin empleo. El desempleo bajó en prácticamente todos los municipios de la comarca y tras Alcoy, Ibi acabó marzo con 68 desempleados menos. Por sectores la mayor contratación se dió en servicios con 67 parados menos en Alcoy y 26 en Ibi. Destacan tambien las contrataciones en industria ya que se produjeron 44 en Ibi y 26 en Alcoy, cifra que también se dió en Onil. De manera global el descenso en marzo que se registró en la industria, fue de 102 parados menos. Otro dato destacable en marzo es que el descenso se produjo en las mujeres, con 148 desempleadas menos. El secretario General de UGT en la comarca, Ismael Senent, destaca que "la mejora de las cifras es más aparente que real". Señala que un análisis realista muestra cómo el mercado laboral "está empeorando dramáticamente". Denuncia la contratación temporal y a tiempo parcial involuntaria unida a la devaluación de los salarios. Insiste en el impulso de planes de choque para fomentar la contratación laboral y el empleo en condiciones.