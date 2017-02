The examples populate this alert with dummy content

ESPECTÁCULO La ballet de Carmina Nadal desfila en el carnaval de Niza La veterana coreógrafa y bailarina participa este fin de semana con un grupo de 27 personas viernes, 24 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (23/02/2017) Carmina Nadal y José Luís Esteve explican este jueves en Hoy por Hoy Alcoy su viaje a Niza para participar este fin de semana en uno de los carnavales más destacados de Europa. Un grupo de 27 personas presenta en la localidad francesa el espectáculo ofrecido en el boato del anterior capitán de la filà Miqueros y con el que obtuvo uno de los Premios Samarita. La bailarina y coreógrafa, junto a su esposo, repasan la trayectoria artística, desde la participación en Nueva York en el Desfile de la Hispanidad a la actualidad y avanzan futuros espectáculos, la evolución de su escuela de baile y próxima participación en el Carnaval de Alcoy y en las fiestas de Moros y Cristianos.