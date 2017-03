The examples populate this alert with dummy content

ESPAI ÀGORA La barrera (laboral) a la discapacidad La orientadora Macarena Florencio analiza los retos añadidos que deben superar las personas minusválidas para acceder a un puesto de trabajo jueves, 16 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (22/02/2017) Si complicado resulta encontrar empleo en un periodo de crisis económica, mucho más lo es para el colectivo de personas discapacitadas. Macarena Florencio, psicóloga especialista en orientación laboral analiza la situación de este sector de la población y destaca los incentivos fiscales de los que disponen las empresas por contratar a personas con minusvalía.