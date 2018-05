The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA La batuta de José Rafael Pascual-Vilaplana comandará en Portugal El compositor de Muro estará en la Sala Suggia de Casa da Musica de Oporto este domingo, 6 de mayo, para ofrecer un programa basado en la estación primaveral viernes, 04 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (03/05/2018)

AUDIO Informativo comarcal (04/05/2018) El compositor José Rafael Pascual Vilaplana estará como director en la Sala Suggia de Casa da Musica de Oporto este domingo, 6 de mayo. El director de Muro colabora con la prestigiosa formación lusa desde 2009, de la que fue nombrado Principal Director Invitado hace cuatro años. Trabajo que suma a su mismo puesto al frente de la Banda Municipal de Bilbao y, a partir de septiembre, en la de Barcelona, y que persigue un fin común: profesionalizar el papel de la banda en la sociedad actual. Lo explicó ayer, en Tragaluz, aquí, en la radio. En el programa del domingo en Oporto, basado en la primavera, se podrán escuchar la obertura Spring, del maestro holandés Johan de Meij, la fantasía sinfónica Primavera, del maestro portugués Jorge Salgueiro (compositor residente de Casa da Musica en la presente temporada) y la mítica Le Sacre du Printemps, de Igor Stravinsky.