La Beniata reabre con un carril alternativo Fomento habilita un semáforo que regula el paso de vehículos para la entrada y salida a Alcoy hasta la reparación del desprendimiento de tierras de la calle Alicante lunes, 30 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/01/2017) La Beniata vuelve a estar abierta al tráfico, con un único carril. Fomento ha instalado el semáforo que regula el paso de vehículos, puesto que el único carril da acceso y salida a Alcoy. Esta solución transitoria se mantendrá hasta la reparación del desprendimiento de tierras que provocó el domingo de la semana pasada el corte de la calle.