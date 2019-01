The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO La cadena alimentaria GM abre centro en Alcoy La compañía invierte 3,8 millones de euros en la adquisición de los centros cash&carry de Sucesores de Pedro Soriano Buforn sábado, 26 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La compañía líder en distribución alimentaria GM FOOD Iberica ha adquirido 4 centros cash&carry, 10 establecimientos franquiciados y una red comercial con 200 clientes de distribución del grupo Sucesores de Pedro Soriano Buforn (SPSB), en la provincia de Alicante. El grupo mayorista incorporará los 4 centros cash&carry de Alcoy, Altea, Denia y Villajoyosa a su enseña GMcash durante el primer cuatrimestre del año, alcanzando los 13 centros en la Comunidad Valenciana y 73 en España. GM FOOD ha añadido a su plantilla a los 16 empleados que tenía SPSB en los centros y prevé ampliarla para poder ofrecer el nivel de servicio y atención al cliente habitual de sus centros GMcash. Las adquisiciones efectuadas suponen un aumento de la superficie de sala de ventas de GMcash en 4.770m2. Esta operación, que refuerza el posicionamiento de la compañía en el mercado valenciano, ha supuesto una inversión de 3,8 millones de euros entre la compra y la inversión destinada a la reforma y adecuación de los centros. Este paso consolida los proyectos de expansión de ambas compañías y fortalece su presencia en la costa alicantina, conocida por su gran afluencia turística y por el importante volumen de negocios de la hostelería y restauración.