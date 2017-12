The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La cadena salesiana de la solidaridad Cientos de alumnos del colegio trasladan la colecta de la campaña del bote hasta el economato de Cáritas jueves, 14 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/12/2017) Cientos de alumnos del colegio Salesianos San Vicente Ferrer han formado este jueves una cadena humana entre el centro educativo y el economato de Cáritas, donde han depositado los alimentos conseguidos en la campaña del bote. Es el tercer año que el colegio celebra esta iniciativa. Han participado desde los más pequeños de Infantil hasta los más mayores de Secundaria. Los estudiantes han cubierto la distancia que separa el colegio del economato pasándose bolsas de alimentos. La iniciativa surge del departamento de Pastoral del colegio, que coordina Maite Vilaplana. “La cadena representa la solidaridad de las familias que aportan los alimentos de la campaña”, explica. La satisfacción es total en el colegio por la implicación de los alumnos, “a los que motiva formar la cadena”, señala Vilaplana. Al trabajo de los alumnos lo ha precedido un primer viaje para transportar los alimentos donados. “A pesar de que, por el puente de diciembre, ha habido poco tiempo para recoger donativos la respuesta ha sido sensacional”, apunta la profesora.