CRISIS La caída de ingresos deja en situación crítica a la Cámara de Alcoy El PP responsabiliza al PSOE y su escaso apoyo a la industria de los problemas de la institución cameral viernes, 05 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/05/2017) La caída de ingresos mantiene en situación crítica a la Cámara de Comercio de Alcoy. La supresión, en 2012, del impuesto cameral y el carácter exclusivamente local de la Cámara de Alcoy, que le impide prestar servicio a empresas de la comarca, han provocado una disminución de los ingresos que se ha traducido en pérdidas en las últimas cuentas de resultados. La Cámara cerró 2014 con un balance negativo de 132.000 euros y de 100.000 en 2015, según el diario Información. La junta, que amagó con presentar la dimisión, no está dispuesta a aprobar el presupuesto de este año, que prevé de nuevo números rojos. El pleno de la entidad tiene previsto celebrar una próxima reunión para exponer la situación y adoptar decisiones. La situación no es nueva, pero la junta directiva ha dicho basta. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcoy no ha dudado en responsabilizar al Gobierno local, del PSOE, del estado de la Cámara. “El Gobierno socialista lleva más de seis años gobernando, enfrascado en temas ideológicos y sin moverse por la industria”, señala el portavoz, Rafael Miró. Los conservadores hacen especial hincapié en que empresas de Alcoy se han marchado a municipios próximos y se han quedado fuera del ámbito de la Cámara. “Es evidente que el discurso de la izquierda de mancomunar el suelo conlleva problemas importantes para Alcoy y sus recursos”, añade Miró. El portavoz del PP añade que su partido siente “desolación” por la actitud del PSOE “que no ha movido un solo dedo ni por Alcoinnova ni por cualquier otra iniciativa que garantice la permanencia o nueva implantación de empresas”.