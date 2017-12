The examples populate this alert with dummy content

INAUGURACIÓN La Caixa Ontinyent más vanguardista La entidad inaugura su nuevo edificio, en la plaza Santo Domingo, con la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig miércoles, 22 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Caixa Ontinyent está de enhorabuena. La entidad ha inaugurado hoy su nueva sede central en un acto que ha contado con la presencia del Presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Al acto han asistido, además, el Conseller de Hacienda, Vicente Soler, el Director General del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, el Presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, el Presidente de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, el Director General de la entidad, Vicente Penadés, junto a miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la caja así como el equipo directivo, portavoces de los grupos municipales de Ontinyent, representantes de asociaciones empresariales y participantes en el proyecto de rehabilitación. El nuevo edificio, que ya fue presentado a principios de mes ante los medios, dota a la entidad de capacidad para ofrecer los servicios más vanguardistas y consta de siete plantas, cinco de ellas destinadas a oficinas, un semisótano y una planta destinada a cafetería y terraza; reúne los servicios centrales de la entidad (negocio, operaciones y medios, asesoría jurídica, oficina digital, riesgos, recursos humanos, planificación y control, presidencia, dirección y secretaria); dispone de los más modernos dispositivos de eficiencia energética y cuenta con medidas de seguridad en tres niveles: accesos y circulación (datos biométricos), protección de personas y elementos, y ciberseguridad. El Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha subrayado que es un día de profunda alegría para los valencianos: "Caixa Ontinyent es el corazón de nuestro pequeño sistema financiero valenciano. Es el ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien". Al mismo tiempo, ha felicitado a la entidad por su nueva sede ya que "este edificio recoge el sentir de Caixa Ontinyent: modernidad, arraigo a un territorio y compromiso permanente con su gente". Por su parte, el Presidente de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, ha destacado que con la nueva sede central "se ha conseguido concentrar en un único edificio todos los servicios; se ha dotado de los medios de vanguardia para seguir mejorando en la calidad de los servicios; incorpora instalaciones que permiten la máxima eficiencia energética; y aporta modernismo al tradicional barrio de Poble Nou en el que se ubica, contribuyendo a la revitalización del casco histórico y a su recuperación social y económica". Datos de interés Caixa Ontinyent tiene ubicada su sede central en la plaza Santo Domingo de Ontinyent desde 1889, cinco años después de su fundación. El anterior edificio se construyó en 1973. En el nuevo edificio trabajan 71 personas y cuenta con una superficie total de 2.800 m2.

La entidad dispone de 48 oficinas en 31 poblaciones, ubicadas en las comarcas de la Vall d’Albaida, la Costera, la Safor, el Comtat, l’Alcoià y la ciudad de Valencia.