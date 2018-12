The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA La Caja Mágica acogerá Textilhogar del 11 al 13 de septiembre La cita expositiva del sector textil que predomina en estas comarcas regresa por tercera vez consecutiva a Madrid la segunda semana de septiembre jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/12/2018) La próxima edición de Home Textiles Premium by Textilhogar, la feria de referencia del sector textil que predomina en estas comarcas se celebrará la segunda semana de septiembre en Madrid. La cita expositiva regresa por tercera vez consecutiva a la Caja Mágica y se celebrará del 11 al 13 de septiembre. El próximo año Textilhogar durará tres días, arrancará miércoles y finalizará viernes, en una apuesta de la organización por la profesionalización de su perfil de visitantes. El sector destaca que los buenos resultados de las últimas ediciones hace prever que el 87,5% de los expositores repetirá. En su quinta edición, Home Textiles Premium by Textilhogar prevé seguir consolidando el crecimiento constante que ha registrado desde su primera convocatoria, tanto a nivel de oferta como de la demanda. Una buena muestra, por ejemplo, es el incremento de hasta el 18’3% que ha tenido el certamen en expositores desde su primera edición, una representatividad que ha crecido más del 58% si tenemos en cuenta las marcas representadas. Además, la evolución en los registros de visitantes profesionales también ha sido positiva en estas cuatro ediciones, con un crecimiento del 20,39% en los visitantes nacionales y hasta un 80% en presencia de los compradores internacionales. En el ámbito nacional destaca la visita de profesionales de todas las provincias españolas, especialmente de Madrid (19,8%), Valencia (17,3%), Alicante (12,5%) y Barcelona (8,24% del total). Home Textiles Premium by Textilhogar fue visitada en su última edición por compradores de medio centenar de países, gran parte de ellos participantes en la Misión Inversa de Compradores Internacionales coordinados por Ateval-Home Textiles From Spain con apoyo de Icex e Ivace Internacional. Hay que destacar la amplia diversificación del origen de estos compradores, procedentes desde los cinco continentes, desde Australia a Venezuela pasando por Rusia, Sudáfrica o Alemania. La cita estará, un año más, organizada por Feria Valencia con el impulso de la patronal textil Ateval-Home Textiles From Spain; una alianza estratégica mediante la cual el sector textil vuelve a contar en nuestro país con una plataforma ferial propia de negocio y promoción internacional.