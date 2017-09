The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “La Caja Mágica se ajusta al modelo de feria que quieren las empresas“ León Grau, presidente de Ateval, destaca el crecimiento de Home Textiles Premium, que arranca el jueves con 100 empresas, el doble que la primera edición lunes, 04 de septiembre de 2017 La tercera edición de Home Textiles Premium, la antigua feria Textil Hogar, arranca el jueves con un centenar de expositores, el doble que en 2015, cuando comenzó a celebrarse el certamen en Madrid. El presidente de la Asociación de Empresarios Textiles Valencianos (Ateval), León Grau, celebra que la iniciativa se esté consolidando. Este año, del 7 al 9 de septiembre, la feria estrena recinto: la Caja Mágica. Grau subraya que la nueva ubicación se ajusta a las exigencias de las empresas, que requerían de mayor espacio. El presidente de Ateval confía en que el nuevo recinto se convierta en sede definitiva. “Nos da la posibilidad de seguir creciendo el próximo año”, avanza en la entrevista concedida a RADIO ALCOY.