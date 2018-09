The examples populate this alert with dummy content

VILLARREAL B 2-0 ALCOYANO La calidad se impone El filial del submarino amarillo gana a los de Vicente Mir por 2-0 con goles de Enric y Rubén en jugadas aisladas en las que ha predominado la calidad de los locales sábado, 15 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El choque entre el Villarreal CF B y el CD Alcoyano se ha saldado con victoria para los locales, quienes han conseguido imponer su calidad en jugadas decisivas de gol. En el inicio del encuentro ambos conjuntos pusieron todo sobre el césped, pero el ritmo fue disminuyendo poco a poco, debido en parte al estado del terreno de juego tras la lluvia caída durante el día. Hermosa tuvo que ser sustituido por Antonio Navarro en el minuto 23 por lesión. Ocasiones para uno y para otro, pero la primera parte ha acabado con 0-0 en el luminoso del Mini Estadi. Óscar Díaz volvió a dar un susto a los rivales en el primer minuto, al igual que al inicio de partido, con un disparo con mucha intención pero que no entró en la portería. El futbolista del Alcoyano, Vicente Pérez ha tenido en sus botas una de las ocasiones más claras de gol pero no ha sabido aprovechar el momento y Joan, portero del Villarreal, ha detenido su disparo. Eso ha sido en el minuto 51, teniendo los rivales por respuesta el primer tanto del partido, obra de Enric tras una grandísima contra ante la que ni la defensa blanquiazul ni Miguel Bañuz han podido hacer nada. Antes del segundo tanto del Villarreal B, obra de Rubén en el minuto 78, al Alcoyano se le ha anulado un gol por fuera de juego. Los futbolistas locales, Samu y Pedro tuvieron en sus botas el tercer y cuarto gol, por suerte, no llegaron a subir al marcador. El conjunto local ha sabido aprovechar la calidad y efectividad de sus jugadores, que en dos jugadas prácticamente aisladas han conseguido alzarse con la victoria y los tres puntos de la jornada, dejando así al Alcoyano con su marcador a cero, la tercera semana consecutiva que le sucede. Once titular: Bañuz, Barreda, Hermosa, Ruso, Pajarero, Primi, De Lerma, Nieto, Lino, Vicente Pérez y Óscar Díaz. Banquillo: Ortega, Navarro, Bryan Reyna, A. Rubio, Eldin, Rubio y Omgba El próximo encuentro de los blanquiazules será el domingo 23 de septiembre a las 18 horas en El Collao ante el Espanyol B.