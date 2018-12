The examples populate this alert with dummy content

OBRAS La calle Sant Jaume acoge 15 nuevos aparcamientos La actuación, valorada en 90.000 euros, se ha centrado en la adecuación de la calle, un proyecto que se enmarca dentro de los presupuestos participativos sábado, 22 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La calle Sant Jaume ha permanecido cortada a lo largo de un mes para la ejecución de las obras de mejora planteadas en los presupuestos participativos. El alcalde, Antoni Francés, explica que la eliminación de plazas de aparcamiento se compensará en una nueva zona habilitada junto a la calle. "Hemos ampliado las calles para que sean acccesibles y transitables para todos los alcoyanos y alcoyanas; los aparcamientos que se han eliminado de la calle Sant Jaume se han reubicado en el solar del final de la calle, un total de 15 nuevas plazas". Los trabajos se han desarrollado con un coste de 90.000 euros y para su financiación el Ayuntamiento ha recurrido a fondos europeos del programa EDUSI.