The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO La Cámara de Alcoy amplía sus servicios a la comarca La firma de un convenio permite el desarrollo de programas y acciones junto a la Cámara de Alicante-Este acuerdo pone fin a una larga negociación tras la que Enrique Rico ha anunciado su despedida martes, 09 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las Cámaras de Comercio de Alcoy y Alicante han firmado este lunes, 8 de enero, un acuerdo para que la Cámara de Alcoy pueda desarrollar actividad en municipios de la comarca. El convenio lo han firmado en la Cámara de Alcoy los presidentes del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, de la Cámara de Alicante Juan Bautista Riera y de la Cámara de Alcoy, Enrique Rico. Riera ha explicado que el convenio pone por escrito la posibilidad desarrollar programas y acciones que permitirán a la Cámara de Alcoy ampliar sus servicios en poblaciones cercanas, hasta la fecha competencia de la Cámara de Alicante. "Que sea interesante para los empresarios, porque se llega a todos mucho mejor, y también para las cámaras, porque los ingressos derivados de esos programas pueden repartirse entre las dos cámaras." La firma de este acuerdo pone fin a una larga negociación con la que Enrique Rico ha anunciado su despedida al frente de la Cámara de Alcoy. El proceso en el relevo de la presidencia, a la que no opta Enrique Rico, finalizará en mayo. En este mes se prevé la designación de la nueva presidencia.