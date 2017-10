The examples populate this alert with dummy content

NEGOCIACIÓN La Cámara de Alicante rechaza ceder competencias a Alcoy sobre la comarca La institución contempla la firma de un acuerdo que permita a Alcoy desarrollar actividades puntuales en localidades de L’Alcoià y El Comtat jueves, 05 de octubre de 2017 La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante no está dispuesta a ceder ámbito de actuación a la Cámara de Alcoy sobre los municipios de L’Alcoià y El Comtat. Sí contempla firmar un convenio de colaboración para autorizar “actividades puntuales” de la institución alcoyana en localidades de la comarca. La Cámara de Alicante recuerda, a través de un comunicado, que su ámbito territorial es provincial, a excepción de los municipios de Alcoy y Orihuela, con cámaras propias, tal y como recoge el nuevo reglamento de Cámaras aprobado por la Generalitat el viernes, 29 de septiembre. La institución alicantina abre la puerta a la firma de un “posible convenio marco de colaboración” con Alcoy. Ese acuerdo, que antes de firmarse debe ser aprobado por el Comité Ejecutivo y pleno de la Cámara de Alicante, “recogería la posibilidad de actuar de manera conjunta en municipios de L’Alcoià siempre bajo la condición de autorización previa de la Cámara de Alicante y con la firma de un convenio específico donde se recojan todos los detalles de la acción”. La Cámara advierte de que el eventual acuerdo “incluiría la posibilidad de suspenderlo en el caso de que la Cámara de Alcoy actuara fuera de su término municipal sin el conocimiento y autorización previo de la Cámara de Alicante”. La Cámara alicantina deja claro en su comunicado que sigue “poniendo a disposición de todas las empresas, autónomos y emprendedores de L’Alcoià sus productos y servicios para ayudarles a crear o consolidar sus negocios como viene realizando desde hace más de cien años”. En la actualidad mantiene acciones en muchos municipios de dicha comarca con programas como, entre otros, el Plan de Empleo Juvenil, el Plan de Mejora Empresarial, el Plan de Apoyo a la Mujer Emprendedora, Plan de Internacionalización o Comença a Exportar.