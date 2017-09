The examples populate this alert with dummy content

FORMACIÓN La Cámara de Comercio acepta convertirse en el nuevo aulario de la Universidad de Alicante El Ayuntamiento firma un convenio con la entidad para alquilar la última planta al grado de Educación de la UA, a la espera de que la institución educativa dé el visto bueno para zanjar el acuerdo definitivo viernes, 22 de septiembre de 2017 El Ayuntamiento acuerda con la Cámara de Comercio la instalación de un aulario de la Universidad de Alicante en Alcoy. El convenio para que Alcoy sea la sede de la UA en la comarca ha dado el primer paso con la firma entre el Consistorio y la Cámara de Comercio para que el primero asuma el alquiler de la última planta del espacio donde ubicar los cursos y másteres correspondientes al grado de Educación. Ahora, explica el concejal de Formación e Innovación, Manolo Gomicia, solo falta una tercera firma para cerrar el acuerdo: la de la universidad. "Ya tenemos el convenio con la Cámara de Comercio para la utilización de la última planta como sede de la Universidad de Alicante para la implantación del grado de Educación y ahora estamos a la espera de la firma del convenio con la UA" para formalizar este compromiso a tres bandas, ha dicho Gomicia. El Ayuntamiento espera, cuanto antes, el visto bueno de la Universidad de Alicante para poder abrir un aulario en Alcoy, previsiblemente, el próximo curso.