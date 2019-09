The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA La Cámara de Comercio albergará una jornada sobre la tecnología 5G Tendrá lugar el lunes 23 a partir de las 9 horas en el Salón de Actos de la Cámara el I Foro UEPAL - Está prevista la asistencia del presidente de la Diputación Provincial, Carlos Mazón, el secretario autonómico de Innovación, Jordi Juan Huguet, y del alcalde, Antonio Francés - Nacho Gómez, presidente de FEDAC, lo explica en Radio Alcoy jueves, 19 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/09/2019) El Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Alcoy albergará este lunes 23 a partir de las 9 horas el I Foro UEPAL, Unión Empresarial de la Provincia de Alicante, dedicado a la tecnología 5G. Se trata del primero de toda la provincia con esta temática y su moderador, Natxo Gómez, presidente de FEDAC, ha explicado en Radio Alcoy una serie de detalles sobre esta actividad. En la misma está prevista la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, el secretario autonómico de Innovación y Transformación Digital, Jordi Juan Huguet y el alcalde de Alcoy, Antonio Francés. Participarán Antonio Álvarez, director de zona de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares de Vodafone España quien hablará de 'El 5G como clave del impulso tecnológico para la transformación de empresas', Jorge Moreno, en representación de AITEX, Juan José Sellés, presidente de UEPAL y el atleta paralímpico Alejandro Marín quien ha construido su propia prótesis con la que competir. Natxo Gómez, presidente de FEDAC y vicepresidente de la Cámara de Comercio, moderador y organizador de esta jornada, ha asegurado que la tecnología 5G revolucionará el futuro, que ya se está implantando en Estados Unidos, y que ha sido el motivo del reicente enfrentamieno de Donald Trump con China. La jornada es gratuita pero se pide preinscripción.