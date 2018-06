The examples populate this alert with dummy content

FORMACIÓN La Cámara de Comercio enfoca su programa de ayuda a la internacionalización de las empresas a las start-up Los talleres se celebrarán los martes 19 y 26 de junio, y el 3 de julio, inscripción gratuita - El programa 'Comença a exportar' está cofinanciado por Fondos FEDER e IVACE Internacional, en colaboración con el ICEX sábado, 16 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Cámara de Comercio regresa con una nueva edición del programa Comença a exportar, con el que ayudar a las empresas a su expansión internacional mediante recursos, acciones y conocimientos técnicos. Una de las principales novedades es la ayuda a las start-up en este impulso más de allá de España. El programa se va a estructurar en tres talleres formativos o módulos, que se celebrarán los martes 19 y 26 de junio, y el 3 de julio, inscripción gratuita y que llevan los siguientes títulos: La internacionalización de la empresa, Medios de pago y documentación en comercio exterior y plan de marketing, y por último Marketing digital para la internacionalización. Algunas de las materias que se tratarán en estos talleres son la iniciación a la exportación, marketing digital, estrategias de marca y comunicación, financiación internacional y contratación pública internacional. El jueves 14 se celebró la jornada de presentación en la Cámara de Comercio de Alcoy con la finalidad de dar a conocer el programa a más de 15 empresarios. Comença a exportar está cofinanciado por Fondos FEDER en el marco del Programa Internacional de Promoción de la Cámara de España e IVACE Internacional, en colaboración con el ICEX. Uno de los pilares fundamentales de estos talleres es la voluntad de la Dirección General de Internacionalización de llegar a todo el territorio, contando con la colaboración y la implicación de los ayuntamientos.