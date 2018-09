The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS La Cámara de Comercio inicia un plan para afianzar negocios La Cámara de Comercio acogerá, a partir del próximo lunes, el programa de planes de consolidación empresarial - Este año destaca la parte de la formación reservada a consultorías personales de los negocios martes, 11 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/09/2018) La Cámara de Comercio acogerá, a partir del próximo lunes, un programa de planes de consolidación empresarial. El objetivo de esta iniciativa, gratuita al estar financiada al 100% por la Generalitat Valenciana, es facilitar, impulsar y acompañar a las empresas en una reflexión acerca de su situación, además de realizar una propuesta de acciones individualizada. El programa se desarrollará durante siete semanas, en las que se combinarán 42 horas de formación y preparación con 10 horas y media de consultoría individual para cada empresa, valor añadido de esta edición. Las siete áreas que va a desarrollar el curso van desde un diagnóstico de la empresa, hasta la sostenibilidad aplicada, aspectos de finanzas y jurídicos, marketing, organización empresarial y planificación estratégica. Las sesiones comunes serán lunes y martes, de 19 a 22 horas, en la Cámara, desde el 17 de septiembre hasta el 2 de noviembre.