ALCOY La Cámara de Comercio propone ampliar los carriles en el proyecto de la rotonda norte La entidad cameral considera insuficiente el espacio del vial de incorporación a la zona circular desde el polígono Cotes Baixes - El Ayuntamiento estudiará la propuesta miércoles, 03 de abril de 2019 La Cámara de Comercio de Alcoy considera insuficiente un carril de salida desde el polígono Cotes Baixes para la futura rotonda norte, en el acceso a la ciudad desde Cocentaina. El grupo de trabajo de Urbanismo, Infraestructuras, Movilidad y Polígonos de la entidad cameral observa deficiencias en el proyecto de construcción de la rotonda norte y así lo ha trasladado al Ayuntamiento en una reunión que han mantenido recientemente con el edil Manolo Gomicia y el arquitecto municipal Francisco Muñoz. Pablo de Gracia, presidente de la Cámara de Comercio, señala que les preocupa la falta de espacio para la incorporación a la carretera desde el área industrial, lo que podría provocar atascos en horas puntas de entrada y salida al polígono Cotes Baixes. Por ello, han solicitado que se construyan dos carriles, además del vial de acceso al área de servicio, para aliviar la posible densidad de tráfico. El Consistorio va a estudiar la propuesta.