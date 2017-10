The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS La Cámara fomenta la formación del comercio Acoge tres talleres (6, 9 y 15 de noviembre) sobre escaparatismo, atención al cliente y ecomarketing viernes, 27 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Cámara de Comercio de Alcoy acogerá en noviembre tres talleres gratuitos destinados a formar a los comerciantes de la ciudad. El primero de ellos, El escaparatismo y el visual merchandising, se ha organizado para el día 6; el siguiente, Comercios felices, Clientes felices, para el día 9; y el último, Ecomarketing en el comercio, para el 15. Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2017 y ha sido puesta en marcha desde el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana y desde la misma Cámara de Comercio de Alcoy. Con el taller Pon a punto tú comercio: escaparatismo y visual merchandising se pondrá en valor la importancia que tienen los elementos que integran el escaparate para el comercio y cómo tienen que aprovecharse. Comercios felices, Clientes felices tratará de plantear diferentes fórmulas para que el comerciante conecte con el consumidor de forma diferente, generando un vínculo de proximidad y complicidad con el cliente. En cuanto a Ecomarketing en el comercio: sé más competitivo y eficiente, ahorrando costes, es un taller que querrá dar a los participantes algunas fórmulas para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de luz, a la vez que se consiguen ahorros de costes visibles. Los participantes recibirán materiales con el resumen de los principales contenidos del taller y tendrán que inscribirse previamente en línea. El Ayuntamiento de Alcoy, ACECA y la Federación Alcoy Comercial también han colaborado activamente en la organización mediante la selección de áreas temáticas, con las acciones de comunicación de los talleres, y captando los diferentes comerciantes interesados.