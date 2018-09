The examples populate this alert with dummy content

JORNADA La Cámara incentiva la innovación en el turismo de interior Reúne a 30 empresarios del sector en la Comunidad Valenciana para ofrecer estrategias de competitividad lunes, 24 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Cámara de Comercio incentiva la innovación y la competitividad del sector turístico. Unos 30 representantes de establecimientos y empresas turísticas participaron la pasada semana en la jornada Especialización en producto: estrategias de competitividad para alojamientos en destinos turísticos de interior. Hasta la Cámara llegaron empresarios de la comarca, pero también de Elche, Bocairent o Salem. Entre los ponentes destacó la Agència Valenciana de Turisme y empresas como MasQi, de Banyeres, Tot Globo, de Bocairent, y Masía La Mota, de Alcoy. Durante la jornada, Alberto Galloso, director de Soluciones turísticas, presentó la obra Manual del empresario de alojamientos de interior de la Comunidad Valenciana. La Cámara valora la participación y el alto nivel del contenido de la jornada, que finalizó con un debate entre los asistentes.