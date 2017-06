The examples populate this alert with dummy content

ANÁLISIS La Cámara reduce plantilla para equilibrar cuentas y garantizar su viabilidad Alquilará, a través del Ayuntamiento, la planta superior a la Universidad de Alicante como vía para generar ingresos martes, 27 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/06/2017) La Cámara de Comercio ha reducido plantilla para equilibrar las cuentas y garantizar su viabilidad. La institución ha despedido a dos de sus cuatro trabajadores para reducir el gasto de personal, superior durante los últimos ejercicios al importe neto de la cifra de negocio. Es un intento, señalan fuentes de la entidad, de nivelar los ingresos y los gastos y ajustar la plantilla al actual volumen de negocio, lejos del registrado una década atrás. La Cámara estudia nuevos servicios que ofrecer a las empresas y aumentar la capacidad de ingresos, mermada en los últimos años. Una de las nuevas vías es el alquiler de la planta superior al Ayuntamiento. Según una fuente municipal, el Consistorio va a ceder esas instalaciones a la Universidad de Alicante para que pueda implantar en ellas su sede en la ciudad. Los dirigentes de la Cámara han acordado recurrir a financiación a largo plazo para satisfacer pagos pendientes e invertir en la puesta en marcha de nuevas acciones y servicios. La clave, dicen las fuentes consultadas, es contar con profesionales que aporten negocio. A falta de la auditoría encargada para definir la situación económica de la Cámara, hasta 2015 la entidad ha acumulado pérdidas por valor de 614.295 durante los últimos 5 años, según las cuentas de resultado presentadas ante el Síndic de Comptes.