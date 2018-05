The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO La Cámara se rinde a la trayectoria de Enrique Rico La institución homenajea a su ex presidente por los 42 de trabajo en la institución martes, 29 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Cámara de Comercio ha rendido este lunes un homenaje sorpresa a quien ha presidido la entidad durante los últimos 27 años, Enrique Rico Ferrer. Destacadas personalidades del ámbito económico, social y político de Alcoy y la Comunidad Valenciana han mostrado su reconocimiento al empresario que ha formado parte del pleno de la Cámara a lo largo de 42 años. Rico ingresó en la institución en mayo de 1976. En 1991 asumió una Presidencia en cuyo haber destaca la inauguración de la nueva sede, en 2001, el mantenimiento de la entidad pese a sus dificultades económicas y la reciente apertura de los servicios a otros municipios de la comarca. “Es una trayectoria sobresaliente”, ha resumido su sucesor al frente de la Cámara, Pablo de Gracia. La Cámara le concedió la estatuilla con la que hasta 2010 reconocía la labor empresarial, mientras que el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana le entregó su Medalla de Oro, otorgada el pasado mes de febrero. “Cuando otros han salido corriendo, Enrique Rico siempre ha estado defendiendo a las cámaras”, ha resaltado el presidente del consejo, José Vicente Morata. Junto a Morata han estado presentes en el acto los presidentes y ex presidentes de las cámaras valencianas. También el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha alabado la “capacidad de trabajo” de Rico, a quien el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha ensalzado como “una de las personas más relevantes de Alcoy durante los últimos 50 años”. Visiblemente emocionado, Rico no ha dejado de lado el carácter reivindicativo de su mandato en la Cámara. Por eso ha reivindicado suelo industrial para Alcoy no muera. “Se está muriendo, pero nadie habla de esto. Hay que ser capaces de hacer cosas nuevas y modernas”, ha señalado ante un abarrotado salón rotonda del Círculo Industrial. Rico ha dejado claro que no se retira: “Sigo a disposición de la Cámara y de Alcoy para seguir trabajando”, ha dicho. Ese trabajo le ha valido un sincero reconocimiento justamente en el día de su 81 cumpleaños.