SOLIDARIDAD La campaña Comparte y Recicla logra 130 toneladas de juguetes La iniciativa de la Fundación Crecer Jugando ha podido atender las peticiones de 45 entidades benéficas y ONG’s- El 40% de los juguetes recogidos han sido destinados al reciclaje lunes, 08 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La recogida de juguetes solidaria para acercar la Navidad a los más desfavorecidos, que respalda la Fundación Crecer Jugando con sede en Ibi, se desarrolló del 23 de junio al 16 de julio en 500 puntos de entrega distribuidos en tiendas y superficies comerciales. La colaboración de miles de niños y sus familias concluyó con la recogida de 130 toneladas de juguetes. La cifra supera las 110 toneladas de la campaña anterior y con ella se han podido atender las peticiones de 45 entidades benéficas y ONG’s. El 40% de los juguetes recogidos a través de esta campaña han sido destinados al reciclaje. La campaña Comparte y Recicla consiste en la recogida de juguetes en verano para poder entregarlos en Navidad tras su revisión y reciclado. En los meses de octubre, noviembre y diciembre salieron del centro de procesado más de 35.000 juguetes. En el reparto colaboró la Fundación SEUR. Entre las entidades beneficiarias figura la asamblea local de Cruz Roja en Banyeres.