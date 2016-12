The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La campaña Comparte y Recicla recauda más de 110 toneladas de juguetes Tras pasar por el centro de reprocesado, el 16% de estos juguetes ha sido destinado al reciclaje para formar parte de otros nuevos sábado, 31 de diciembre de 2016 La solidaridad de la campaña Comparte y Recicla se ha traducido estos días con la recaudación de 110 toneladas de juguetes que irán a parar a los niños que más lo necesitan. La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, la AEFJ, se hace eco de esta campaña desarrollada a través de www.comparteyrecicla.com. “Muchas veces los Reyes Magos no pueden llegar a todos los rincones y necesitan una ayuda extra para que miles de niños vean cumplidos sus sueños e ilusiones en Navidad. Este es el principal objetivo de Comparte y Recicla, una campaña solidaria que este año celebra su tercera edición con unos resultados extraordinarios gracias a la colaboración de muchas familias que han donado aquellos juguetes que se les han quedado pequeños”. En más de 500 puntos de venta de algunas de las grandes superficies comerciales se han instalado puntos de recogida para que los niños más solidarios pudieran depositar aquellos juguetes que querían compartir con otros niños, ofreciéndoles una segunda vida. Estos juguetes, tras haber pasado por el centro de reprocesado, en el que se seleccionaban los juguetes aptos para seguir jugando de los que no lo eran, han sido enviados a varias ONG y asociaciones nacionales e internacionales para entregar a miles de niños esta Navidad.