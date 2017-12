The examples populate this alert with dummy content

PRIMER BALANCE La campaña del ADN aumenta el censo de perros en un 10% La unidad canina de la Policía Local informa a más de 100 vecinos sobre las novedades de la ordenanza sábado, 16 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La campaña informativa sobre las novedades de la ordenanza de Tenencia de Animales, que incluye la prueba de ADN para identificar los excrementos de los perros, ha aflorado a 422 canes en menos de un mes, un 10% del censo. 572 vecinos han actualizado los datos de sus perros desde el 20 de noviembre. 150 alcoyanos han comunicado la defunción de su animal y otros 422 han dado de alta a sus perros. Esta cifra representa un incremento del 10% del censo, que ronda los 4.000 animales, según los datos del departamento de Sanidad. Uno de los grandes objetivos de la nueva norma y de la campaña de información es actualizar el censo de perros, como explica el concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez. El registro municipal de perros apenas contempla el 40% de los animales que viven en Alcoy, según Martínez. De momento, afirma, la campaña ha comenzado a dar sus frutos. El periodo de información se prolongará hasta el mes de junio. Durante ese tiempo la patrulla canina informará a los vecinos sobre los cambios en la ordenanza. Ya lo ha hecho a 11 vecinos cuando paseaban a sus perros por la calle. En estas primeras intervenciones han detectado 28 animales que no estaban censados. Sus dueños tienen un mes para registrar al perro si no quieren ser sancionados. Los agentes han localizado a cinco animales potencialmente peligrosos, cuatro que no tenían el chip obligatorio y uno que iba suelto. Además, los propietarios que cumplían con todas las normas han sido informados de la obligatoriedad de someter a los animales a unas pruebas de ADN. Los dueños tienen hasta junio para practicar esta prueba, que persigue poder detectar al perro cuyo dueño no recoja los excrementos de la calle.