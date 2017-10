The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La campaña de recogida de leche de Cáritas supera las expectativas La primera estimación es de 11.000 litros recaudados en la jornada de recogida, si bien la organización espera que esta cifra crezca con los litros de leche recogidos en las parroquias y algunos centros educativos martes, 10 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La campaña de recogida de leche de Cáritas en Alcoy supera las expectativas iniciales. Los voluntarios desplegados a las puertas de los supermercados el pasado sábado 7 de octubre con la campaña Somos la leche tuvieron una notable acogida a la petición para cubrir la necesidad de leche en el Economato de Cáritas hasta final de año. La primera estimación es de 11.000 litros recaudados en la jornada de recogida, si bien la organización espera que esta cifra crezca con los litros de leche recogidos en las parroquias y algunos centros educativos. El colegio San Vicente mantiene abierta hasta final de semana la recogida de leche. Con estas aportaciones los responsables de Cáritas aventuran que la cifra final llegue a duplicar la cifra de 7.000 litros de leche que en un principio de planteaba como meta para cubrir el abastecimiento de dos meses en el Economato.