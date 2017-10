The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE La campaña de vacunación arranca con aumento de dosis La reserva de vacunas aumenta en 2.000 unidades y alcanza las 22.500, a aplicar hasta el 31 de enero martes, 24 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La campaña de vacunación contra la gripe arranca con más dosis que el año pasado. La reserva de vacunas aumenta en 2.000 unidades y alcanza las 22.500, a aplicar hasta el 31 de enero. El Departamento comarcal de Salud hace especial hincapié en que se vacune la población de riesgo las personas de riesgo, como pueden ser mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas o personal sanitario. También es importante que se vacunen personas que tienen contacto con la población de riesgo. José Fenollar es director del Centro de Salud Pública, avisa de la importancia de vacunarse, “hay que coger conciencia a este tema. Es muy importante, sobre todo las personas de riesgo. En la campaña anterior hubieron en la Comunidad Valenciana 460 casos de gripe grave, de los cuales 66 murieron de ellos, un alto porcentaje eran de riesgo no vacunados”. Fenollar, asegura que la efectividad es notable y aconseja la vacuna. “La efectividad de la vacuna es notable. A sólo un 6% de los vacunados la campaña anterior no hizo el efecto deseado”. En la campaña anterior sobraron dosis de la vacuna, este año espera que no pase lo mismo. “Estamos haciendo una campaña de concienciación muy importante y esperemos que este año no sobre ninguna. 20.275 personas se vacunaron en la campaña anterior, este dato hay que aumentarlo. No solo el importante que se vacunen las personas que están en riesgo, sino también sus familiares para que no pasarle el virus a ellos”, destacó. Para concertar cita para la vacunación hay que acudir al centro de salud habitual.