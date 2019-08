The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO La campana de Barxell restaurada ya se puede ver en el Museu Arqueològic Es el único Bien de Interés Cultural en categoría de bienes muebles de los 23 en total que posee Alcoy - Fue robada en 2005 y recuperada hace un año por la Policía Nacional martes, 06 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/08/2019) La campana de Barxell ya está restaurada y se puede ver en el Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó como uno de sus fondos museísticos. La campana del Mas de Barxell es Bien de Interés Cultural desde noviembre del año pasado, siendo el único en la categoría de bienes muebles de los 23 en total que posee Alcoy. Fue robada en 2005 y recuperada hace un año por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad de la Policía Nacional. El concejal de Cultura, Raül Llopis, ha dado las gracias a todos los que han participado en este proceso de recuperación primero y de rehabilitación después. Se trata de una pieza gótica del siglo XVI, aproximadamente de 1520, que se ha limpiado por dentro y por fuera con silicato de aluminio de grano fino, se ha soldado y se le ha añadido un yugo de madera y un apoyo para poder mostrarse en público.