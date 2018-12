The examples populate this alert with dummy content

CASTELL DE BARXELL La Campana de l’Ermita de Barxell, Bé d'Interès Cultural La Generalitat Valenciana ha aprovat el decret que concedeix la denominació de Bé d'Interès Cultural (BIC) a la Campana de l’Ermita de Barxell viernes, 07 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Generalitat Valenciana ha aprovat el decret que concedeix la denominació de Bé d'Interès Cultural (BIC) a la Campana de l’Ermita de Barxell, dins de l'expedient que atorga aquesta catalogació al conjunt de 70 campanes gòtiques valencianes, datades entre 1250 i 1659 . Aquesta peça patrimonial del segle XVI va ser sostreta en 2005 i recuperada per el Grup de Patrimoni de la Policia de la Generalitat. El trasllat es va efectuar a Alcoi al juliol per a incorporar-la al fons del Museu Arqueològic per a la seua restauració i exhibició. La declaració de BIC d'aquestes campanes permet recuperar el patrimoni sonor valencià. Cal dir que l'alcoiana és la número 36 de les 70 campanes, fosa en 1529, té en el terç la inscripció en minúscula gòtica: “sancta maria ora pro nobi”. També té una creu amb pedestal al mig i diversos cordons. El seu diàmetre és de 35 cm i el seu pes aproximat de 23 kg. Cal destacar que la ciutat d'Alcoi compta ara amb un total de 22 BICs, dos d'ells de caràcter immaterial vinculats al Nadal Alcoià: el Betlem de Tirisiti i la Cavalcada de Reis. També està en procés d'incoació la declaració de Bic immaterial per a les Festes de Moros i Cristians. Els 19 restants són immobles, incloent entre ells, el recinte emmurallat de la ciutat, els diversos abrics de la Sarga i el seu entorn, el sector antic de la ciutat, el Molinar, la Serreta, la torre de Barxell, el Puig o Els Llençols, entre altres. Cal destacar que la ciutat compta, a més a més, amb una declaració de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO a les pintures d'art rupestre de la Sarga.