PATRIMONI La campana de l’ermita de Barxell torna a Alcoi La peça, originària del segle XVI i sostreta l’any 2005, serà restaurada per a la seua exhibició al Museu Arqueològic sábado, 07 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La campana gòtica de l’ermita de Barxell ja està a Alcoi. Està en mans del Museu Arqueològic d’Alcoi, que s’encarregarà de la seua restauració i on serà exhibida. La peça, originària del segle XVI, fou sostreta l’any 2005 i recuperada al 2017 pel Grup de Patrimoni Històric de la Unitat de Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana. Segons l’Ajuntament d’Alcoi, el trasllat a Alcoi s’ha efectuat després que la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana emetera un informe on s’insta a què la campana s’incorpore als fons del museu. El regidor de Cultura, Raül Llopis, assegura que l’administració local ja ha iniciat els contactes amb distints restauradors per tal de dotar a la campana de la seua aparença original. Els treballs, tal com recull l’informe de Patrimoni Històric, han de contemplar la soldadura de la peça, la reposició de la tramuja de fusta, i la realització d’un suport que permeta la seua posada en valor dins del museu. D’altra banda, l’Ajuntament haurà de dipositar en l’ermita de Barxell una nova campana, recuperant i revivint d’aquesta manera el seu patrimoni sonor. Encara que a l’informe no es fan constar els terminis, ni de restauració ni de reposició, Llopis puntualitza que els tràmits per part de l’administració local ja es troben en marxa. La campana de Barxell és la número 36 de les 70 peces sobre les quals la Conselleria de Cultura ha incoat un expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural. La campana, fosa l’any 1529, té al terç la inscripció en minúscula gòtica: sancta maria ora pro nobi. També té una creu amb pedestal al mig i diversos cordons. El seu diàmetre es de 35 cm i el pes aproximat d’uns 23 kg. Membres del cos policial encarregat de la recuperació visitaren la ciutat a principis d’any per tal de presentar la peça. Segons les investigacions, la campana fou venuda en tres ocasions fins a recalar a França, des d’on es va poder recuperar finalment. També va comparèixer públicament el director de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, qui juntament amb l’alcalde, Antonio Francés, anuncià que la campana romandria a les dependències de la policia autonòmica fins a la resolució judicial.