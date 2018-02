The examples populate this alert with dummy content

CIENCIA La cantera valenciana de la innovación compite en Alcoy El campus de la UPV acoge el torneo autonómico de la First Lego League, con más de 300 inscritos sábado, 03 de febrero de 2018 El campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia acoge durante este sábado la fase autonómica del torneo First Lego League, una iniciativa que busca promocionar la ciencia y la tecnología entre los jóvenes de entre 10 y 16 años. Más de 300 estudiantes, correspondientes a 25 equipos, buscan una de las dos plazas para la final nacional, que se disputará en Logroño. La actividad es frenética en el campus durante toda la mañana. El pabellón Georgina Blanes es el centro de las operaciones. Allí los equipos participan en una de las tres pruebas de la competición: sus robots Lego deben cumplir las misiones para las que han sido diseñados y programados. De forma paralela, los grupos presentan ante el jurado su proyecto científico que ofrece una solución innovadora a un problema planteado por la organización a escala mundial. Este año el reto es el ciclo humano del agua, según explica la coordinadora de socios de First Lego League España, Silvia González. La tercera prueba es la presentación de un póster de los valores que han puesto en práctica en el diseño de sus propuestas. González apunta que el torneo "fomenta habilidades y competencias del siglo XXI, como la comunicación, la cooperación, la innovación o la creatividad". Las dos mejores propuestas pasarán a la fase nacional, que da derecho a disputar el torneo internacional. "Hay equipos aquí que el año pasado disputaron la final mundial en Sidney", ha manifestado el director del campus de Alcoy, Juan Ignacio Torregrosa, encantado con el desarrollo de la prueba en la ciudad. "Es un orgullo organizar este evento. Hace dos años que lo venimos intentando y lo hemos conseguido", ha puntualizado. La intención es que el campus sea sede permanente de la eliminatoria autonómica. "Hemos elegido Alcoy y su campus porque compartimos objetivos comunes: fomentar vocaciones científicas y tecnológicas", ha precisado Silvia González. Este prestigioso torneo cumple 12 ediciones. En toda España participan 15.000 jóvenes agruparos en más de 1.900 equipos.