The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ La capacitat de contar històries i una despedida cinèfila Tragaluz presenta al quart dels escriptors convidats a la cinquena trobada Gent de lletres, el valencià Jordi Garcia - La segona part del suplement la dediquem a la família del cineclub Layndon, a Ibi, que tanca les seues portes en busca de nova gerència jueves, 24 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Ja fa uns programes que hem decidit oferir-vos cultura per partida doble. Segurament no siga l'única oferta, però és la nostra, la que vos contem amb tota l'estima. Avui rebem a dos convidats: Jordi Garcia, que té una cita amb el públic de la Unesco aquest dijous, a les 19.30 hores, per parlar d'una doble proposta literària, i Maje Fernàndez, membre de la petita gran família de la quarta generació ininterrompuda que ha vetlat pels Layndon, l'oferta de cinema alternatiu d'Ibi que busca nova gerència. El menú està servit.