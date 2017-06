The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA La Capella de l'Antic Asil se acerca a los más pequeños El espacio recién inaugurado se estrena como el primer museo de la ciudad en ofrecer visitas guiadas acompañadas de talleres a escolares miércoles, 07 de junio de 2017 La Sala de La Capella de l’Antic Asil se expone al público más exigente, los más pequeños, a través de unas visitas guiadas y talleres que han empezado este miércoles. El programa continúa los próximos 9, 14 y 15 de junio con los cursos de 4º y 5º de primaria del colegio público Sant Vicent de Alcoy. La visita tiene una duración aproximada de 30 a 40 minutos y, el taller, Reinterpreta una obra, se basa en la producción plástica de un trabajo inspirado en alguna obra que se presenta en la muestra, que después cada alumno podrá colgar en el aula de la clase. El objetivo es que, a través de la pedagogía y la didáctica, los más jóvenes tengan conciencia directa sobre la producción artística contemporánea y sepan ver y leer más allá de lo que se les presenta. Una propuesta que convierte al espacio, inaugurado este año, en el único en ofrecer una actividad de estas características. El horario es de 9.30 h a 12.30 horas. Para poder concertar visitas los centros interesados deben escribir a cmartalcoi@gmail.com.