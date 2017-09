The examples populate this alert with dummy content

CULTURA La Capella muestra la huella del Modernismo a través de 31 obras La exposición, con la que arranca la Semana del Modernisme, permanecerá hasta finales de noviembre con visitas guiadas para el público en general y para escolares lunes, 18 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/09/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/09/2017) La Semana del Modernisme arranca con la inauguración en la Sala d’Art de la Capella de l'Asil de la muestra la huella del Modernismo a través de 31 obras. La exposición se inaugura con una audición de un trío de cuerda de la Orquesta Sinfónica. Lucía Romero, del equipo de gestión de esta sala, ha destacado en Hoy por Hoy la evolución que ofrece esta exposición en el Modernismo a través de los distintos cuadros que se exponen. "La hemos ideado para mostrar la evolución desde finales del siglo XIX con una temática más religiosa e histórica y a una etapa más impresionista con mayor voluntad de estudio de la luz y el color". La exposición permanecerá hasta finales de noviembre con visitas guiadas para el público en general y para escolares. Además de esta exposición la primera jornada de la Semana del Modernismo cuenta con la inauguración de la exposición indumentària modernista a cargo del Grup de Danses Carrascal y una conferencia sobre la exposición: a las 20 horas, en el Círculo Industrial, a cargo de Joel García, una exposición en la Fundación Mutua de Levante y exposición fotográfica vida y obra de Vicent Pascual, en el Centre Cultural.