The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO HISTÓRICO La capilla Sixtina de la prehistoria local pasa al bien común de Alcoy Las pinturas rupestres de La Sarga, declaradas Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad,son agregadas a la colección municipal de arte martes, 30 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (30/07/2019) Las pinturas rupestres de La Sarga, declaradas Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, se incorporan a la colección municipal de arte. La Junta de Gobierno ha aprobado este lunes la adquisición de los terrenos donde se encuentran los 3 abrigos y el Mas de la Cova, hasta la fecha de propiedad privada, en cuyo entorno está proyectada la creación del Centro de Interpretación del Arte Rupestre de La Sarga. El Ayuntamiento ha invertido 256.415 euros en la operación por la que la superficie que pasa a ser de dominio público consta de aproximadamente 44 hectáreas. La adquisición de esta parte del patrimonio prehistórico facilitará su mantenimiento con fondos públicos y supondrá la mejora de los accesos, una mayor promoción de las pinturas o la ampliación del régimen de visitas guiadas. "Todos conocemos las dificultades que hemos tenido para poder invertir en las Pinturas Rupestres de la Sarga a causa de ser de propiedad privada. Nos encontramos con el único Patrimonio Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO en nuestra ciudad. Unos abrigos únicos, un santuario donde se superponen diferentes manifestaciones pictóricas prehistóricas del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica: Arte macro- esquemático, arte levantino y arte-esquemático. Este yacimiento de arte rupestre pospaleolítico, que tenemos la suerte de tener en Alcoy, es a partir de ahora, propiedad de las alcoyanas y alcoyanos, y por tanto, podemos mejorar su conservación y su promoción cultural y turística". Las pinturas de la Sarga fueron descubiertas en el verano de 1951. Desde entonces, han estado a cargo del Museo Arqueológico Camilo Visedo Moltó. En diciembre de 1998 los abrigos rupestres de La Sarga fueron incluidos por la UNESCO en la declaración del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo Patrimonio de la Humanidad.