The examples populate this alert with dummy content

RUTA CULTURAL La cara cultural del cementerio La ruta organizada por los historiadores Elisa Beneyto y Luis Vidal muestra las curiosidades del camposanto alcoyano lunes, 10 de noviembre de 2014 El cementerio municipal de Alcoy fue el escenario de una singular ruta. Los embajadores de fiestas guiaron al público congregado el sábado por la tarde y dieron a conocer la singularidad de este cementerio. La sociedad musical Primitiva también acompañó la velada organizada por los historiadores Elisa Beneyto y Luis Vidal.