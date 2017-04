The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO ERASMUS La cara divertida de las matemáticas Los alumnos del FPA Beniassent aprenden con un proyecto Erasmus basado juegos tradicionales lunes, 03 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/04/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/04/2017) Los mayores de la comarca aprenden matemáticas a través de juegos tradicionales. La iniciativa forma parte de un proyecto europeo Erasmus plus en el que trabaja, junto a otros 9 socios de 8 países europeos, el Centro de Formación de Personas Adultas, FPA, Beniassent, con sedes en Cocentaina y Muro. El proyecto denominado Juegos y matemáticas en educación para adultos, se ha elaborado a partir de materiales didácticos como ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy la profesora coordinadora del proyecto, Cristina Llorens. "A me sorprende cómo mis alumnos aprenden a partir de juegos como el sambori o el parchís, que vienen de África o Asia y que tiene más de 4.000 años se están jugando en diferentes países europeos". En la entrevista, a la que también ha acudido el director de FPA Beniassent, Jaume Llopis, han explicado que hasta ahora se ha editado un libro y una guía para el profesorado. El FPA Benissent ha acogido a representantes de los socios europeos para planificar la tercera parte del proyecto que pretende crear los equipos que demuestren con cursos reales y seminarios que los juegos entre personas con distintas habilidades ayudan también a la integración social.