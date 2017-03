The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMÍA La carne de caza cocinada por los mejores chefs El restaurant La Vil·leta, en Muro, acoge sus jornadas gastronómicas Trufas, setas y caza jueves, 09 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/03/2017) El restaurant La Vil·leta, en Muro, ha abierto sus jornadas gastronómicas Trufas, setas y caza. Importantes chefs de la comarca ofrecen menús especiales que tienen como denominador común la carne procedente de la caza. Sergio Sierra abrió el miércoles 8 de marzo las jornadas, que siguen el jueves con Jorge Sanus. El chef alcoyano muestra su particular propuesta para la paloma torcaz y el jabalí. El viernes y el sábado la cocina queda en manos de Evenor Sevilla. El precio del menú de estas jornadas de degustación es de 39 euros.