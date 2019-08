The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE La Carrasca alerta que la contaminación troposférica afecta a bosques y cultivos Un componente del colectivo ecologista, Ximo Cardenal, ha explicado en Radio Alcoy que la ciudad supera los índices permitidos de este tipo de contaminación miércoles, 28 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/08/2019) La Colla Ecologista La Carrasca vuelve a denunciar que los niveles de ozono troposférico que se registran en nuestras comarcas son superiores a los límites permitidos y dañan a los bosques y cultivos. Esta contaminación atmosférica por ozono troposférico se debe, según el colectivo ecologista, al dióxido de nitrógeno que se crea por emisiones de las industrias, las calefacciones, los vehículos, en especial los diésel, o los disolventes de pinturas. Si la cantidad máxima es de 18.000 miligramos por metro cúbico hora, en Alcoy la cantidad registrada es de 23.339 en 2018. En el periodo entre 2014 a 2018, la media de esta contaminación ha sido de 25.616. Ximo Cardenal, componente de La Carrasca, explica que afecta a frutos y árboles y pone ejemplos como los melones o los tomates, tanto en su cantidad de producción, mucho menor por culpa de esta contaminación, así como de la calidad de los frutos. También pone como ejemplo el daño de esta contaminación sobre los árboles y en este caso concreto de esta zona en las carrascas. La Carrasca Ecologistes en Acció pide medidas como reducir los desplazamientos en vehículos propios potenciando el transporte público y los medios no motorizados, promover la eficiencia energética y las energías renovables en lugar de las procedentes de combustibles fósiles o sustituir los disolventes químicos por otros menos nocivos.