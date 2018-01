The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE La Carrasca aplaude la incorporación del contenedor marrón Los ecologistas reclaman al Gobierno que dialogue con vecinos, partidos y entidades la puesta en marcha del depósito exclusivo para residuos orgánicos lunes, 08 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/01/2018) La Colla Ecologista La Carrasca ha aplaudido la decisión de implantar el contenedor marrón pero reclama participación en su puesta en marcha. Los ecologistas valoran que este nuevo depósito es la "única manera" de producir un verdadero compost y un reciclaje de alta calidad. El colectivo sostiene que la medida evitará el depósito de materia orgánica en los vertederos, lo que representa, asegura, "un despilfarro de recursos y un aumento de emisión de contaminantes". La Carrasca pide al Gobierno que antes de incorporar el nuevo contenedor reflexione, con la participación de vecinos, comerciantes, partidos y entidades sobre qué modelo es el más adecuado para la recogida selectiva de Alcoy, sin olvidar el sistema puerta a puerta, el compostaje doméstico y comunitario o los puntos de compostaje en centros educativos y zonas verdes. Incluso plantean los ecologistas la opción de restringir el uso del contenedor marrón, a través de tarjetas magnéticas, solo a los vecinos que se comprometan a depositar exclusivamente materia orgánica.