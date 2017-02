The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA La Carrasca aporta informes universitarios al TSJ para desmontar Alcoinnova Los conservacionistas consideran “vergonzoso” que el alcalde asuma la legalidad del proyecto de La Española – Ciudadanos acusa a los ecologistas de frenar el desarrollo de Alcoy martes, 28 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/02/2017) La Colla Ecologista La Carrasca se resiste a aceptar que Alcoinnova pueda salir adelante, tal y como ha reconocido el alcalde, Antonio Francés. Con el primer edil son duros los ecologistas, que consideran “vergonzosas” las palabras de Francés. El grupo asegura disponer de informes universitarios que revelan las carencias del plan urbanístico de La Española en La Canal. Los conservacionistas sostienen que el Supremo ha fallado sobre quién tiene competencias para tramitar el proyecto pero no hay fallo sobre el contenido del plan que, según dicen, presenta importantes carencias e incurre “en graves irregularidades urbanísticas y ambientales derivadas de la reclasificación de terrenos”. En el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia junto a Salvem El Molinar, los ecologistas aportan como prueba un estudio de la Universidad de Valencia, según el cual el estudio de alternativas a La Canal es “un fraude” y otro de la Universidad de Alicante que advierte de la falta de un estudio de afecciones del proyecto sobre la red europea Natura 2000 de espacios protegidos. La Carrasca acusa al alcalde de incumplir su programa electoral y dudan de que el proyecto obtenga un estudio favorable de impacto ambiental. En su comunicado, La Carrasca obvia que el TSJ ya desestimó paralizar el proyecto porque, a tenor de la documentación, no suponía riesgo para el acuífero. Precisamente a los conservacionistas ha criticado Ciudadanos, en concreto su diputada autonómica Rosa García, quien lamenta que Salvem El Molinar y La Carrasca “hayan puesto todos los impedimentos para frenar el desarrollo industrial de Alcoy”. Recuerda García que han llegado a acudir a Bruselas, que rechazó inmiscuirse hasta que se pronunciase la Justicia española. La parlamentaria reprocha al Gobierno local que, con su “incoherencia haya hecho perder el tiempo y las oportunidades a los vecinos de Alcoy en una época de crisis económica y laboral”. Lamenta García que el PSOE “haya cedido hasta ahora a las presiones de grupos políticos con intereses torticeros y partidistas”. En el fuego cruzado de críticas en torno a Alcoinnova ha entrado el conseller de Economía, Rafael Climent, a través de un comunicado emitido no por su conselleria, sino por Compromís en Alcoy. El conseller recalca que el Gobierno valenciano ha trabajado para “cumplir la seguridad jurídica”. Afirma que si el proyecto no está en marcha es “porque quedaban importantes informes por resolver”, actualmente en manos de la Conselleria de Medio Ambiente. Sostiene Climent que en tres años el PP fue incapaz de sacar adelante un proyecto que, a través de la Actuación Territorial Estratégica, seguía un proceso abreviado. El conseller critica a los conservadores por derivar en el actual Consell “la responsabilidad de sus incompetencias”. Y añade que el PP dejó abandonada a la comarca por la falta de inversiones durante sus años de gobierno.