MEDIO AMBIENTE La Carrasca denuncia un vertido de aguas residuales al río Riquer Se trata de un desvío provisional por un problema en las galerías de aguas residuales, pero que resulta insuficiente sobre cuando llueve lunes, 08 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/04/2019) La Carrasca Ecologistes en Acció advierte del problema de vertido de aguas residuales en el río Riquer. Los ecologistas denuncian el desvío de las aguas residuales del barrio de Santa Rosa a las canalizaciones de las aguas pluviales. Este desvio provisional se debe a un problema en las galerías de aguas residuales. Esta conducción realiza el vertido bajo del puente de María Cristina. Según la Carrasca esta instalación es insuficiente, lo que provoca que estas aguas residuales lleguen al río Riquer y no al colector, sobre todo cuando llueve de manera intensa. Este vertido de aguas fecales desde hace mes y medio ha derivado en malos olores y la presencia de larvas y mosquitos en algunos puntos del cauce del río. De esta situación advierten también los alumnos del IES Pare Vitòria en su trabajo de vigilancia ambiental, en el que han realizado un estudio de este impacto.