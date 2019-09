La Carrasca insta a los ayuntamientos que publiciten el uso de la línea Alcoi-Xàtiva

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/09/2019)

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha hecho una revisión de las páginas web de las doce poblaciones donde tiene parada la línea ferroviaria Alcoi-Valencia en su recorrido entre Alcoi y Xàtiva. El colectivo ha comprobado que las páginas web de 6 de estos municipios no ofrecen ninguna información sobre la existencia de este medio. Es el caso de Alcoy, Agres, Bufali, Montaberner, Genovés y Xàtiva, que no hacen ninguna referencia a este servicio ni en su web principal, ni en las web de información turística. En el apartado de turismo titulado Como llegar, solo indican la posibilidad de hacerlo en coche particular o, en el caso de Xàtiva, se informa de los diferentes medios de transporte público, incluido el tren, pero no se hace ninguna referencia en la línea Valencia-Xàtiva-Alcoi.



Los ecologistas destacan que en las web de cuatro ayuntamientos (Ontinyent, Albaida, la Pobla del Duc y Benigánim), que sí que informan correctamente e incluyen la mesa actualizada de horarios, además de manera fácilmente accesible con un enlace en su página de inicio. En el caso de la Pobla del Duc se informa también del servicio de acompañamiento a la estación que ofrece el Ayuntamiento y del teléfono para utilizarlo. Agregan que es una lástima que en la web del Ayuntamiento de Ontinyent no se difunda también el servicio de autobús que, para facilitar el uso del tren, comunica el casco urbano con la estación, con sus horarios y paradas.



Las páginas web de los ayuntamientos de Cocentaina y de Agullent no facilitan ninguna información sobre el tren ni otros medios de transporte público, pero al menos sí que hacen referencia en las páginas web municipales de turismo, en el apartado Como llegar, aunque no reproducen los horarios (solo el enlace a la página genérica de RENFE).



En cuanto a Cocentaina, valoran que en los días de celebración de la centenaria Feria de Todos Sants se refuerce, al menos desde 2013, el servicio ferroviario y sí que se hace una publicidad especial para fomentar el uso del tren para llegar a Cocentaina, hecho que habría que mantener e incrementar (y ampliar a ocasiones especiales en otras poblaciones). Aun así, el apartado de horarios de transporte público de la página web de la Feria de Todos Sants no está actualmente activo, situación que habría que solucionar pronto.



La Carrasca-Ecologistas en Acción considera que es curioso que mientras que los representantes de todos los partidos políticos que hay a los doce ayuntamientos, en sus declaraciones públicas, se muestren interesados en el mantenimiento y mejora de nuestra línea de tren, después en su ámbito de actuación olviden a menudo la importancia de promover el transporte público.



El integrante de La Carrasca, Carles Mansanet lamenta que “haya webs municipales como la del Ayuntamiento de Alcoi, que en el apartado de Como llegar a Alcoi no solo no mencionan el ferrocarril, sino que tampoco hacen referencia a jefe otro medio de transporte público”.



Destacan este hecho en la web del Ayuntamiento de Agres, “donde en su apartado de turismo y con un potencial turístico espectacular, en ningún momento habla de la posibilidad de llegar a Agres con el tren Alcoi-Xàtiva-Valencia”.



Felicitan aquellos ayuntamientos que facilitan buena información a sus vecinos y posibles visitantes para poder desplazarse y llegar a sus pueblos con el transporte público, y principalmente haciendo uso del tren.



La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistas en Acción defiende que una buena campaña que informo y divulgo mejor los horarios de este medio de transporte y facilito su uso por parte de los ciudadanos, puede contribuir a aumentar su utilización; por lo tanto, animan los municipios que todavía informan de manera insuficiente a hacer un pequeño esfuerzo para divulgar más y mejor entre sus conciudadanos y posibles visitantes la existencia y los horarios de los servicios de transporte público, en especial del tren, “tan importante para el futuro de nuestras comarcas”.