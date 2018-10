The examples populate this alert with dummy content

TRAIL SOLIDARI La carrera de las carreras Bate récord de participación a pesar del obligado cambio de fecha - Será el 27 de octubre - Ser Deportivos desde la Filà Vascos martes, 02 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/10/2018) Desde el restaurante de la Filá Vascos realizamos hoy el programa Ser Deportivos. El motivo no es otro que hablar del trail Solidari que se disputará en Alcoy el próximo día 27 y que congregará a más de 1800 participantes entre las tres modalidades. Paco Fuster y Nacho Company nos acompañan representando a todo el equipo que hace posible este trail solidari que se consolida a pesar del obligado cambio de fecha. Datos útiles, noticias y todo de todo lo relacionado con el trail, nos hablan desde la Filá Vascos. Además anuncian que el spaeker de este año será nuestro compañero de Deportes Ismael Mayor. No te pierdas todo lo que han dicho de la próxima edición del trail solidari.